الممثل المقيم للأمم المتحدة: 15% فقط من أهداف التنمية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 04:11 مساءً - حمدي أحمد ومحمد عصام – قالت ايلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير نحو التحقيق.

وأضافت بانوفا خلال كلمتها بالنسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة تحت شعار ” نحو أفريقيا مستدامة”، أن مصر من الدول الأكثر تأثر بالتغيرات المناخية وتعاني من ظروف اقتصادية تؤثر على المعيشة، فضلا عن ندرة المياه، ولذلك فإن التعامل مع تلك المشكلات يتطلب تغيير جذري في النهج الحالي في تنفيذ المشروعات.

وأشارت إلى أن التنمية المستدامة في مصر تحتاج إلى زيادة جهود القطاع الخاص بشكل أكبر والتعاون مع الحكومة، لأن القطاع الخاص له دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة خاصة وأن الشركات الخاصة تمتلك قوة تحويلية في العديد من المجالات.

ولفتت إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر والانتقال نحو نظم غذائية فعالة من أبرز المجالات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.