مال وأعمال

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: محدودية الموارد التمويلية تحتم…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: محدودية الموارد التمويلية تحتم… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 06:14 مساءً - حمدي أحمد ومحمد عصام – قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ، إن محدودية الموارد التمويلية تحتم ضرورة جذب القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات المستدامة في مصر وإفريقيا.

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وأضاف برجر، خلال كلمته بالنسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة تحت شعار “نحو أفريقيا مستدامة”، أن تسريع وتيرة التمويل العالمي للتحول نحو التنمية المستدامة ليست مهمة سهلة خاصة في ظل الظروف الحالية والمعاناة من تحديات عالمية متعددة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه إعداد استراتيجية جديدة للتعامل مع الدول محدودة الدخل.

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وأوضح أن البنك الأوروبي والمؤسسات المالية سيقومان بتحفيز مشاورات التمويل الخاصة بالاستثمارات المستدامة خلال الفترة القادمة، وقال: قد وقعت المؤسسات المالية اتفاقات فعالة مع مصر مؤخرا ووفرت حزم مالية هائلة لمصر.

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ولفت إلى وجود تنسيق مع مصر لإقامة مؤتمر نهاية الشهر المقبل لعرض فرص الاستثمار في بعض القطاعات مثل الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي، مؤكدا أن الاستثمار المستدام أساس العلاقات مع مصر والبنوك الأوروبية لتوفير التمويل وبناء مشروعات تراعي المناخ وكفاءة الطاقة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى.

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جانب من فعاليات المؤتمر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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