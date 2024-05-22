مال وأعمال

السعودية واليابان توقعان 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية واليابان توقعان 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 11:08 صباحاً - العربية نت – وقعت السعودية واليابان أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال لـ”الرؤية السعودية – اليابانية 2030″، اليوم الثلاثاء، في طوكيو.

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والتقى وزير الصناعة الياباني كين سايتو، خلال أعمال المنتدى، مسؤولين سعوديين، من بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الاستثمار خالد الفالح، فضلاً عن ممثلين لشركات سعودية.

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وقال سايتو، خلال المنتدى، إن السعودية أكبر مورد للنفط الخام لليابان، ومن أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة، وفق “”.

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من جهته، أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، تحقيق بلاده أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعَي “الغاط” و”وعد الشمال”، في خطوة من شأنها أن تدعم خططها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الكهرباء بحلول 2030.

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وذكرت الشركة السعودية لشراء الطاقة أنها وقعت مع كونسورتيوم تقوده شركة ماروبيني اليابانية اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح الذي تبلغ قدرته 600 ميجاواط ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح الذي تبلغ قدرته 500 ميجاواط.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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