الزراعة: تصدير أكثر من 650 ألف طن بطاطس خلال الموسم الحالي

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 مايو 2024 11:12 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديرى 23/24 بلغت حوالى 650 ألف طن حتى 20 مايو الجاري.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية.

وأشار التقرير الى أن أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي: دول الاتحاد الأوروبي حولى 350 ألف طن، وروسيا حوالى 50 ألف طن، والدول العربية حوالى 180 ألف طن، بالإضافة إلى بعض الدولة الأخرى حوالى 70 ألف طن، مشيرا إلى أن الموسم التصديرى مازال مستمرا.

وفي سياق متصل، د نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، كانت قد أعلنت عن أن إجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر مايو الجاري، حوالي 940 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 36995 عينة، من بينها 408 آلاف و77 طن تمثل 16449 عينة، تم فحصها خلال الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو الجاري،

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقد اجتماعا مؤخرا مع قيادات الوزارة وبعض الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية لمتابعة إجراءات تصدير البطاطس وسبل زيادة صادرات مصر منها وذلك لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطى النقدي الأجنبيي.

ووجه القصير خلال الاجتماع كافة أطراف المنظومة بالاستمرار في بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعى وكذلك المصدرين عليهم الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أى ممارسات غير منضبطة قد تؤدى ليس فقط برفض شحنتهم ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصري.

كان وزير الزراعة قد طالب أيضا المجلس التصديرى بنشر الوعى بين المصدرين خاصة من ليس لهم تاريخ طويل فى عمليات التصدير ومطالبتهم بالالتزام تماما والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة.

ووجه وزير الزراعة أيضا كل الجهات التعامل بأقصى درجات الشدة مع أى حالات من هذا القبيل حفاظا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية التى أصبح لها إسم كبير فى كل الأسواق العالمية وبذلت الدولة والمصدرين والمنتجين جهود كبيرة طوال سنوات الماضية حتى وصلت إلى هذا المستوى.