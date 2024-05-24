انت الأن تتابع خبر ارتفاع جديد لـ حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24 مايو 2024 شوف الطن بقى بكام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الحديد ارتفاعاً في السوق المحلية اليوم السبت، الموافق 24 مايو، مواصلةً بذلك حالة التقلب بين الارتفاع والانخفاض التي تعيشها في الفترة الأخيرة، نتيجة تأثرها بآليات العرض والطلب، وكذلك الأسعار العالمية لخام البليت.

وعلى الرغم من تراجع ملحوظ في الأسابيع السابقة، فقد تأثرت أسعار الحديد أيضاً بقرار البنك المركزي الذي أقر مؤخرًا برفع سعر الفائدة بنسبة 6% وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى استقرار كبير في سعر الدولار وانتهاء السوق السوداء له.



بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي تضمنت حصول مصر على 35 مليار دولار، اتخذت شركات الحديد قرارا بخفض أسعارها نظراً لتوفر الدولار بأسعار أفضل مقارنة بالسوق الموازية.

وفي تفاصيل التداولات اليومية، وفقاً لما نشرته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، فقد وصل سعر طن حديد عز إلى 41997.37 جنيه، فيما سجلت أسعار حديد السويس والجارحي 39000 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه، وحديد بشاي 41000 جنيه، والحديد الاستثماري 39602.5 جنيه للطن.

من الجدير بالذكر أن هذه التقلبات في السعر تعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يؤثر على تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج في أسواق الحديد. وتبقى هذه الأسعار مؤشراً للعديد من القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المادة الأساسية في تنفيذ المشاريع الإنشائية والتنموية.