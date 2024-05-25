مال وأعمال

ارتفاع احتياطي روسيا من الذهب والعملات لأعلى مستوى في عامين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع احتياطي روسيا من الذهب والعملات لأعلى مستوى في عامين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 25 مايو 2024 01:15 مساءً - سكاي نيوز_ ارتفع احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 0.9 في المئة، ليصل إلى 603.7 مليار دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ عامين.

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ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري الروسي فإن احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو الجاري بمقدار 5.3 مليار دولار لتصل إلى 603.7 مليار دولار مقابل 598.4 مليار دولار حتى 10 مايو 2024.

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وكانت الاحتياطيات وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 643.2 مليار دولار في 18 فبراير 2022.

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يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، بعد نموه 4.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

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وكان الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد انكمش 1.6 بالمئة في الربع الأول من العام الماضي.

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ويتوقع بنك روسيا المركزي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

ورفعت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بأكمله إلى 2.8 بالمئة من 2.3 بالمئة في تقديرات سابقة.

ويرتكز انتعاش روسيا من الركود الذي شهدته في 2022 بقوة على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة في ظل استمرار في أوكرانيا.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2024 إلى 3.2 بالمئة من 2.6 بالمئة، مشيرا إلى الإنفاق الحكومي القوي والاستثمار المرتبط بالحرب فضلا عن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في سوق عمل تشهد شحا وعائدات تصدير نفط قوية رغم العقوبات الغربية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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