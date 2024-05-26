السيسي يهنئ النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا: أداء…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 مايو 2024 04:11 مساءً - دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي على فوزه “الرائع” اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الترجي التونسي.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير”.

وتابع: “كل التحية لجماهير الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل”.

كما توجه بتحية تقدير للأداء “المشرف” للفريق التونسي الشقيق.

وفاز الأهلي على فريق الترجي التونسي بهدف نظيف في لقاء إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.