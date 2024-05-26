- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يهنئ النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا: أداء… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 26 مايو 2024 04:11 مساءً - دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي على فوزه “الرائع” اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الترجي التونسي.
وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير”.
وتابع: “كل التحية لجماهير الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل”.
كما توجه بتحية تقدير للأداء “المشرف” للفريق التونسي الشقيق.
وفاز الأهلي على فريق الترجي التونسي بهدف نظيف في لقاء إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يهنئ النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا: أداء… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.