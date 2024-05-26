نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف حمودة: تأسيس صندوق طربول الصناعي بقيمة أولية 500 مليون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 مايو 2024 04:11 مساءً - دوت الخليج _ قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة GV للاستثمارات، إن المجموعة بدأت أعمالها في 2019 بمحفظة غير تقليدية، وستحقق أرباحًا لأول مرة في موازنتها للعام المالي الحالي.

وأضاف حمودة، أن المجموعة حققت في 2023 معدلات نمو غير طبيعية، وشركاتها ستكون جاهزة للطرح في البورصة بعد بدء إنتاج مصانع مدينة طربول الصناعية وتسليم المشروعات العقارية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة جي في للاستثمارات، أن مشروع طربول ظل متوقفًا 4 سنوات بالتزامن مع إطلاق العاصمة الإدارية والعلمين، حيث تضم المدينة 1500 مستثمر مصري غير الأجانب، وحصلت على موافقة وزارة التموين لإنشاء سوق مركزية على مساحة 1.5 مليون متر.

الإعلان عن تحالف مع شريك عالمي بمجال الفندقة

وكشف عن الانتهاء من صندوق طربول الصناعي قريبًا بقيمة أولية 500 مليون جنيه لزيادة تمويل المرافق، كما سيتم الإعلان عن مفاجأة ضخمة بخصوص الاستثمارات الخضراء قريبًا، والتحالف مع شريك عالمي في مجال الفندقة خلال أسبوع بعد دراسة ومباحثات لمدة 3 سنوات.

ولفت شريف حمودة إلى أن المجموعة تستهدف الاستثمار في البورصة من خلال إنشاء صناديق صناعية وعقارية كمؤسسين، مشيرًا إلى أن المجموعة مطلوب منها حجم أعمال في مجال المقاولات بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وأكد أن الاستثمار العقاري قبل 2011 كان عبارة عن 4 أو 5 شركات فقط، مشيرًا إلى توقيع المجموعة اتفاقية شراكة مع «فاو» الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية والتقليدية في مصر، وتوريد 20 ألف سيارة سنويًّا.

وأشار إلى أن طربول ستصبح أول مدينة صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي والأنظمة السحابية وسيتم الإعلان قريبًا عن اتفاقية دولية ضخمة في هذا الصدد، موضحًا أن المجموعة تستهدف ضخ استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا.

وذكر حمودة، أن تكلفة الإنشاءات زادت 4 أضعاف وأسعار الوحدات في الساحل الشمالي الصيف القادم ستكون خارج الخيال، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة لها أهلها ومستثمروها، والصفقة كان لها دور كبير في دفع الاقتصاد المصري من مرحلة الخطر.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة جي في للاستثمارات، أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية ”CBAM” ستضرب الصادرات المصرية في مقتل إذا لم ننتبه لذلك مبكرا، موضحا أن أزمة مصر في 2011 لم تكن سياسية وإنما اقتصادية بشكل أكبر.

وكشف شريف حمودة أن تخارج مجموعة جي في من أي شركة وارد إذا كانت الفرصة الاستثمارية جيدة، لافتًا إلى أن المجموعة ليس لديها خطط للتوسع في الاستثمار الرياضي حاليًا ولكنها تمتلك ناديين بالتجمع الخامس والساحل الشمالي.

وأكد أن خارطة تطوير الطرق في مصر عظمت فرص مدينة طربول الصناعية، وطريق الكريمات الزعفرانة أعطى ميزة إضافية لموقع المدينة، لافتًا إلى أن تأسيس مدينة 6 أكتوبر الصناعية استغرق 17 عامًا والمجموعة ستعلن قريبًا عن أرقامها.