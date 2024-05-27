نعرض لكم الان تفاصيل خبر دي بي ورلد تستثمر 250 مليون دولار في منطقة لوجستية بميناء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 12:14 مساءً - وكالات – أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، والهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، الأحد، إطلاق مشروع لبناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي بقيمة تصل إلى 900 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار).

سيوفر المشروع أحدث مرافق التخزين والتوزيع، إضافة إلى مساهمته في تعزيز قدرات تدفق التجارة في المملكة العربية السعودية والمنطقة على نطاق أوسع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وستكون المنشأة الجديدة أكبر المناطق اللوجستية المتكاملة في المملكة، على مساحة تصل إلى 415 ألف متر مربع؛ وتضم ساحات واسعة مخصّصة للمخازن متعددة الأغراض تصل مساحتها إلى 185 ألف متر مربع، إلى جانب 390 ألف منصة تخزين، لتضمن التدفق السلس لبضائع المتعاملين من جدّة وإليها.

وتأسس المشروع في عام 2022 في إطار عقد امتياز مدته 30 عاماً، وسيتم تطويره على مرحلتين؛ حيث من المقرر افتتاحه في الربع الثاني من 2025.

وستزود مستودعات التخزين بمحطة للطاقة الشمسية على السطح، قادرة على توليد 20 ميجاوات من الطاقة المتجدّدة.

ويشمل التعاون بين موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للموانئ السعودية إدارة محطة الحاويات الجنوبية بموجب عقد امتياز منفصل مدته 30 عاماً والموقع في العام 2020.

وتشهد هذه المحطة الآن المرحلة النهائية من مشروع تحديث شامل من المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2024، ليحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات تصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية.

وفي المجمل، يمثل مشروع موانئ دبي العالمية في المملكة العربية السعودية استثمارا تتجاوز قيمته الإجمالية نحو 4 مليارات ريال سعودي (مليار دولار).

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “ستوفر المنطقة اللوجستية بموقعها الاستراتيجي على طريق الشحن الحيوي بين آسيا وأوروبا، ربطاً عالمياً متعدّد الأنماط، كما ستسهل الوصول إلى أسواق متعاملينا حول العالم، فضلاً عن دعم الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030”.

وقال عمر بن طلال حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية، إن هذه المنطقة سترتبط بمحطة الحاويات الجنوبية لموانئ دبي العالمية بميناء جدة الإسلامي؛ مما يساعدهم في نمو وزيادة أعداد الحاويات.

وأكد أن هذه المنطقة تأتي ضمن سعي الهيئة لزيادة أعداد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية بالشراكة مع كبرى الشركات الوطنية والدولية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.