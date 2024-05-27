نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوراسكوم كونستراكشون: نستهدف مضاعفة أعمالنا في دول الخليج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 12:14 مساءً - وكالات – قال الرئيس التنفيذي بشركة أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي، إن انخفاض إيرادات الشركة في الربع الأول من العام 2024 جاء بتأثير مباشر لتراجع قيمة العملة.

وأضاف بشاي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن هناك بعض العقود لدى الشركة مبرمة بالجنيه المصري، موضحا أن نتائج الشركة تعلن بالدولار الأمريكي، بالتالي حصل انكماش بالأرقام.

وأشار بشاي إلى أن حجم الأعمال تحت التنفيذ انخفض إلى 7.3 مليار دولار، من 8 مليارات دولار سابقا وسط تأثير من تعويم الجنيه.

وأوضح أن 30% من أعمال الشركة في الولايات المتحدة، و15% في دول الخليج، والباقي في مصر.

وبيّن بشاي أن استراتيجية الشركة “واضحة جدا” حيث تحاول تنفيذ أمرين هامين جدا، الأمر الأول محاولة تعظيم نصيب المشاريع المنفذة بطريقة “POT” داخل الشركة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، أما الأمر الثاني محاولة الشركة التنويع الجغرافي للمشاريع في العامين المقبلين، بحيث تتوزع بمقدار الثلث في كل مصر والولايات المتحدة ودول الخليج.

وقال إن حجم العائد الدولاري في حجم أعمال الشركة يتجاوز 70%.

وأوضح أن الشركة منذ أكثر من عامين تستحوذ على عقود ممولة من جهات دولية، بالتالي يوفر ذلك حماية ضد تحركات الجنيه المصري.

وأفاد بشاي بأن الشركة لديها سحب على المكشوف بالجنيه وتحاول الشركة المحافظة على العملة في مخزون الشركة إذا لم يكن لها احتياج نتيجة للعمليات.

وقال بشاي: “الشركة تضحي وتدفع فائدة مرتفعة مقابل الاستفادة من العملة الأجنبية”، مشيرا إلى أن الشركة تدرس التخلي عن هذا الأمر مع استقرار الأوضاع في مصر.

وذكر بشاي أن هذه الطريقة تساعد الشركة على عدم التأثر من التكاليف العالية للمواد المستوردة من الخارج، مع توفر الحصيلة الدولارية، بالتالي لا تتأثر ربحية المشاريع.

وتابع: “نحاول إيجاد توازن بين تكاليف السحب على المكشوف وحماية الشركة من أي تقلبات عالية للعملة ما بين الجنيه والعملات الأجنبية”.

وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 24.2% على أساس سنوي الى 49.8 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 40.1 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.8% إلى 766.3 مليون دولار.

وقررت الشركة توزيع أرباح بقيمة 20 سنتا للسهم الواحد في شهر أغسطس ويأتي ذلك بعد توزيع أرباح استثنائية بقيمة 275 سنتا للسهم في أكتوبر 2023 .