رئيس الوزراء: التوازن بين الموارد والمصروفات خلال 3 سنوات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الشغل الشاغل للحكومة أن تكون مواردنا تكفي مصروفاتنا خلال فترة زمنية في حدود 3 سنوات.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الفجوة الدولارية كانت دائما المرض المزمن للاقتصاد المصري، ودائمًا ما كان إجمالي فاتورة الاستيراد الخاصة بمصر أكبر من الصادرات، أو مواردنا أقل من استهلاكنا في العملة الصعبة؛ ونتيجة لذلك مصر تتعرض كل فترة لأزمة اقتصادية، ونضطر لاتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف.

وأضاف: “ومن غير تحقيق التوازن فيما يخص مواردنا من العملة الصعبة والاستهلاك، سيظل هذا التحدي قائما”

وأكد أهمية الاصلاحات الاقتصادية والخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، والتي أسهمت “بشكلٍ واضح” في عودة الإنتاج والتصدير، واختفاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عانينا منها خلال السنة ونصف السنة الماضية.

وقال مدبولي: “إذا نحينا جانبا فاتورة المواد البترولية التي تستورد للوفاء باحتياجات الدولة؛ فنحن بالفعل نحقق توازنا فيما يخص مواردنا كدولة مقارنة بمصروفاتنا، ولكن تبقى معضلة فاتورة استيراد المواد البترولية”.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة بمستهدفات وأرقام واضحة تستطيع من خلالها في الفترة القادمة زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وزيادة صادراتها وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال حوكمة عملية الاستيراد، وبما يجنب مصر التعرض مرة أخرى لهذه النوعية من الهزات الاقتصادية.