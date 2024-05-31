نعرض لكم الان تفاصيل خبر 1.6 تريليون ريال صافي الأصول الأجنبية السعودية في أبريل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 31 مايو 2024 06:14 مساءً - سكاي نيوز_ أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 3.3 بالمئة إلى حوالي 1.589 تريليون ريال (423.40 مليار دولار) في أبريل الماضي مقابل 1.538 تريليون ريال قبل عام.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للمركزي، فقد تراجع صافي الأصول الأجنبية على أساس شهري (مقارنة بشهر مارس الماضي) والتي كان حينها عند 1.628 تريليون ريال (434.08 مليار دولار) أي ما يعادل انخفاض بنحو 10.6 مليار دولار.

وكانت صافي الأصول الأجنبية السعودية قد قفزت بواقع 22.13 مليار دولار على أساس شهري في مارس الماضي.

واستقرت حيازة البنك من الذهب عند ما يعادل 1.624 مليار ريال، بحسب بيانات المركزي السعودي.

وتراجع إجمالي الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي إلى 1.667 تريليون ريال في أبريل مقارنة مع 1.707 تريليون في الشهر السابق، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.4 بالمئة.

وانخفض إجمالي الموجودات إلى 1.82 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، وبنسبة 2.1 بالمئة عن مستوياتها في مارس.

وسجلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 2.61 تريليون ريال في أبريل 2024، بزيادة قدرها 10.7 بالمئة على أساس سنوي. أما على أساس شهري فسجل الإقراض للقطاع الخاص نموا للشهر الرابع على التوالي.

وارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة قبل الزكاة والضرائب بنهاية الشهر الماضي إلى 6.7 مليار ريال، وبنسبة 15.9 بالمئة على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات ارتفاع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 113.2 مليار ريال خلال شهر أبريل 2024، وبنسبة 1 بالمئة مقارنة بنحو 111.5 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2023.

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر أبريل 2024 انخفاضا بنحو 4 بالمئة لتصل إلى نحو 45.4 مليار ريال، مقارنة بسحوبات أبريل 2023.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 14.8 مليار ريال خلال شهر أبريل 2024، وبنسبة 18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.