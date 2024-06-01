تسارع التضخم في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال مايو

دبي - احمد فتحي في السبت 1 يونيو 2024 11:08 صباحاً - سي إن بي سي_ تسارع التضخم في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال مايو الجاري، على الرغم من توقعات خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة الحادي والثلاثين من مايو الجاري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 2.6% الشهر الجاري مقابل توقعات المحللين بأن يسجل 2.5% ومقارنة بمستويات 2.4% في أبريل.

فيما سجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطعام والطاقة والكحول والتبغ 2.9% هذا الشهر، وهو أيضاً مستوى أعلى من أبريل عند 2.7%.

ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة لأول مرة منذ 2019 في السادس من يونيو، إذ كان قد بدأ دورة للتشديد النقدي في يوليو 2022.

وسيمثل أي قرار مخالف لخفض الفائدة في اجتماع المركزي الأوروبي صدمة للأسواق، بعد أسابيع من الإشارات القوية من جانب صناع السياسة النقدية.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو خلال مايو، إلا أن التقلبات في معدل التضخم متوقعة على مدار الأشهر المقبلة بسبب التأثيرات الأساسية من سوق الطاقة وتقلص مخططات الدعم الحكومي في أنحاء التكتل الموحد.

لكن إجمالاً فإن أرقام التضخم الرئيسي تراجعت بشكل كبير من الذروة عند 10.6% المسجلة في أكتوبر 2022، وسجلت مستويات أقل من 3% على مدار الأشهر الثمانية الماضية.