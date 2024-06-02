نعرض لكم الان تفاصيل خبر إي إف جي هيرمس تقتنص صدارة تداولات شركات السمسرة في مايو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_اقتنصت شركة إي إف جي هيرمس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال شهر مايو 2024، بعد تنفيذ تداولات إجمالية بقيمة 17.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 10.2%.

وجاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بالمركز الثاني بحصة سوقية 8.8%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 14.98 مليار جنيه.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، التي سيطرت على 7.3% من تعاملات السوق خلال الشهر المنتهي، عبر تنفيذ تداولات إجمالية بقيمة 12.3 مليار جنيه.

ولحقت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بالمربع الذهبي بنصيب 7.1% من السوق، تمثل تعاملات بقيمة 12 مليار جنيه.

وجاء في المركز الخامس أرقام لتداول الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية في الأوراق المالية، من خلال تعاملات بقيمة 9.8 مليارات جنيه، بما يوازي 5.8% من إجمالي تداولات البورصة خلال شهر مايو 2024.

واستحوذت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية السندات على 4.7% من تعاملات البورصة، من خلال تداولات إجمالية بقيمة 7.9 مليارات جنيه، وضعتها في المركز السادس بترتيب شركات الوساطة خلال مايو الماضي.

وجاءت شركة فيصل لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السابعة، بعد تنفيذ تعاملات بقيمة 7.8 مليارات جنيه، أمنت لها حصة سوقية 4.6%.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الثامن، بتعاملات قيمتها 6.5 مليارات جنيه، وبحصة سوقية 3.9%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت كايرو كابيتال سييكورتيز لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 3.7%، عن تعاملات إجمالية بقيمة 6.3 مليارات جنيه.

وحلت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بالمرتبة العاشرة نظير تعاملات بلغت 5.8 مليارات جنيه، تمثل نحو 3.5% من تعاملات السوق خلال مايو 2024.