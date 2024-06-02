مال وأعمال

هيرميس للوساطة تتصدر قائمة شركات السمسرة خلال 5 أشهر بحصة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيرميس للوساطة تتصدر قائمة شركات السمسرة خلال 5 أشهر بحصة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 02:08 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال الخمسة أشهر المنتهية في 30 مايو الماضي بعد تنفيذ تداولات إجمالية بقيمة 106.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 10.5%.

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وجاءت ثاندر لتداول الأوراق المالية بالمركز الثاني بحصة سوقية 7.8%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 78.9 مليار جنيه.

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وكانت المرتبة الثالثة من نصيب شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، التي سيطرت على 7.1% من تعاملات السوق خلال 5 أشهر المنتهية، عبر تنفيذ تداولات إجمالية بقيمة 72.6 مليار جنيه.

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ولحقت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية بالمربع الذهبي بنصيب 5.3 % من السوق، تمثل تعاملات بقيمة 53.8 مليار جنيه.

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وجاء في المركز الخامس مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، من خلال تعاملات بقيمة 52.79 مليار جنيه، بما يوازي 5.2% من إجمالي تداولات البورصة خلال 5 أشهر المنتهية في مايو الماضي.

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واستحوذت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية على 5.1% من تعاملات البورصة، من خلال تداولات إجمالية بقيمة 52 مليار جنيه، وضعتها في المركز السادس بترتيب شركات الوساطة.

وجاءت شركة فارس لتداول الأوراق المالية بالمرتبة السابعة، بعد تنفيذ تعاملات بقيمة 43.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 4.3%.

واحتلت شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية المركز الثامن، بتعاملات قيمتها 39.15 مليار جنيه، وبحصة سوقية 3.8%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات بحصة سوقية 3.6%، عن تعاملات إجمالية بقيمة 36.62 مليار جنيه.

وحلت كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بالمرتبة العاشرة نظير تعاملات بلغت 36.29 مليار جنيه، تمثل نحو 3.6% من تعاملات السوق خلال 5 أشهر المنتهية في مايو 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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