نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل اتفاق الأهلي ونيس بشأن محمد عبدالمنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل الأهلي ونيس، لاتفاق نهائي حول انتقال المدافع محمد عبدالمنعم إلى صفوف الفريق الفرنسي خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي ونيس يتوصلان لاتفاق حول عبدالمنعم

كشف الصحفي الفرنسي سانتي أونا التابع لموقع “فوت ميركاتو”، إن الأهلي ونيس قد توصلا لاتفاق نهائي بشأن صفقة محمد عبدالمنعم.

وأشار سانتي، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى إن عقد محمد عبدالمنعم مع نيس سيمتد لـ 4 سنوات، حتى 2028.

وأضاف، إن صفقة محمد عبدالمنعم إلى نيس سوف تتم مقابل 4 مليون يورو، مع مليون أخرى كإضافات.

ومن المنتظر أن يصل محمد عبدالمنعم إلى فرنسا خلال أيام فور حصوله على التأشيرة للانضمام إلى نيس.