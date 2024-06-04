تحسن معنويات الأعمال يقفز بمؤشر مديري المشتريات في مصر إلى…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:14 مساءً - وكالات _ قفز مؤشر وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة خلال مايو، من 47.4 في أبريل، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي.

تراجع نشاط الأعمال بوتيرة معتدلة

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، مما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع”.

وأضافت “سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في مصر مزيدا من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء”

ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي

وتحسنت معنويات الأعمال للشهر الثاني، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو، من 55.3 في أبريل.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهرًا ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية”.

وأضافت “شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير 2022”.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.9 من 49.7 في أبريل.

نمو كبير في مؤشر الطلبيات الجديدة

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو من 44.8 في أبريل، وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 48.9 من 45.5 في أبريل.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، إن المشاركين أشاروا إلى أن زيادة استقرار الأسعار في مصر قد غذت إنفاق العملاء.

وأضاف “ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينتشر في بقية الاقتصاد”.