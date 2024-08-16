نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في انطلاقة الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مع نظيره فريق لوهافر اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الحالي في لقاء هام بينهم بستاد أوسيان ضمن منافسات الجولة الأولى وانطلاقة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر مساء الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولوهافر

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.