نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات إيطالية تبحث تعزيز التعاون مع مصر في الرعاية الصحية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يونيو 2024 08:08 مساءً - قال أوراتسيو سكيلاتشي، وزير الصحة الإيطالي، أنه توجد فرصة عظيمة لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك قطاع الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية وتبادل الخبرات.

ولفت إلى إمكان تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا أيضًا في مجال إدارة المستشفيات، وتأمين الإمدادات الطبية، موضحًا أنه توجد فرصة مهمة لأن يثمر هذا التعاون عن زيادة معدلات التصدير إلى كل من أسواق أفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج.

جاء ذلك، في سياق لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أوراتسيو سكيلاتشي، وزير الصحة الإيطالي، والوفد المرافق له الذي ضمّ عددًا من أبرز شركات الرعاية الصحية الإيطالية والأدوية والمستلزمات الطبية والتقنيات الصحية المتقدمة.

حضر اللقاء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى القاهرة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن العلاقات بين القاهرة وروما تشهد زخمًا قويًا على مختلف الأصعدة، بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.

وثمّن مدبولي الجهود التي يبذلها ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى القاهرة، من أجل تعميق التعاون بين الجانبين المصري والإيطالي في شتى المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة للحكومة المصرية، لما له من أهمية كبيرة لبلدنا، مُعربًا عن تطلعه إلى أن تكون زيارة الوفد الإيطالي اليوم فرصة لتعزيز التعاون فيما بيننا في مجالات الرعاية الصحية وتصنيع وتوطين الدواء والمستلزمات الطبية والتقنيات الصحية المتقدمة.

ووجّه مدبولي الدعوة للوفد الإيطالي للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وفي غضون ذلك، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن زيارة الوفد الإيطالي تعد فرصة مهمة للغاية؛ لأنها ستسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وإيطاليا في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا كذلك إلى أنها امتداد لتعاون سابق كانت مصر قد بدأته مع إيطاليا لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين القطاع الخاص من الجانبين في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان ستعقد اليوم بالتعاون مع السفارة الإيطالية مائدة مستديرة حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بحضور عدد من الشركات من الجانبين.

وأوضح أن المائدة المستديرة ستشهد مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدولتين لزيادة حجم الاستثمارات وترسيخ التعاون في مجال الرعاية الصحية، من خلال وتبادل الخبرات في التجارب الصحية الناجحة في كل من الدولتين، بما يضمن تعزيز قدراتهما لمواجهة التحديات الصحية العالمية وتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن عقد المائدة المستديرة يأتي في إطار متابعة ما تم التوافق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة في شهر مارس 2024.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في التوصل إلى شراكات جديدة بين الشركات المصرية والإيطالية في مجالات تصنيع وتوطين الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع، لتغطية السوق المحلية والعمل على التصدير للدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط، فضلاً عن مناقشة سبل توطين صناعة الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أهمية تحقيق الاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات بين مصر وإيطاليا في هذا الشأن.

كما تناول اللواء طبيب بهاء الدين زيدان مجالات وفرص التعاون بين مصر والشركات الإيطالية، بينما أوضح الدكتور/ علي الغمراوي أنه توجد 106 شركات إيطالية مسجلة في مصر، وكذلك 444 رخصة مصدرة لأجهزة طبية إيطالية، منوهاً إلى إمكانية أن تستفيد الشركات الإيطالية من القدرات المصرية في مجال التصنيع الطبي على ضوء الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر من حيث انخفاض تكلفة التصنيع.

كما استعرض “سكيلاتشي” خلال الاجتماع القدرات والإمكانات التي يحظى بها قطاع الرعاية الصحية في إيطاليا الذي يحتل مكانة مهمة على خريطة القطاع الصحي في أوروبا.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو منظمات الأعمال، التي تضم شركات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية تحت مظلتها، القدرات التي تتمتع بها هذه الشركات في السوق الإيطالية والأوروبية، مؤكدين أن هذه السوق تشهد نموًا واسع النطاق، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من إدخال تقنيات متقدمة أسهمت بشكل كبير في رقمنة قطاع الرعاية الصحية.

وأكدوا أن زيارة اليوم تأتي لتعزيز التعاون وبحث فرص توقيع اتفاقيات جديدة وعقد شراكات جديدة في مجال تصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وهو ما يعزز معدلات التصدير إلى الدول والمناطق المجاورة، مؤكدين أن مصر لديها وضع اقتصادي جيد يسمح لنا “بتحقيق الكثير من الإنجازات المهمة معًا” لاسيما أن مصر تعد واحدة من أهم الاقتصادات في القارة الأفريقية على الإطلاق.