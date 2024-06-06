الوكالة الدولية: استثمارات الطاقة العالمية ستتجاوز 3…

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يونيو 2024 08:08 مساءً - وكالات _ توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة ثلاثة تريليونات دولار لأول مرة في عام 2024.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي للاستثمار في الطاقة العالمية الصادر اليوم الخميس السادس من يونيو إن من المقرر أن يذهب نحو تريليوني دولار إلى تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية، مع توجيه باقي المبالغ نحو الغاز والنفط والفحم.

وتجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة والشبكات المتجددة المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة في عام 2023.

من جانبه، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: مقابل كل دولار يذهب إلى الوقود الأحفوري اليوم، يتم استثمار ما يقرب من دولارين في الطاقة النظيفة.

وأضاف: الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة يتلقى دعماً من الاقتصادات القوية والتخفيضات المستمرة في التكاليف واعتبارات أمن الطاقة.

ومن المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2024 بما يقدر بنحو 675 مليار دولار، في حين من المقرر أن تحظى أوروبا بمبلغ قدره 370 مليار دولار، وأمريكا بنحو 315 مليار دولار.

ولا يزال هناك نقص في الاستثمار في الطاقة في أجزاء من العالم مثل الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية خارج الصين.

ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط والغاز 7% في عام 2024 إلى 570 مليار دولار، بعد ارتفاع مماثل في عام 2023.