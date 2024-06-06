صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.6 مليار دولار منذ بداية 2024

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يونيو 2024 09:14 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي صادرات مصر الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن منذ بداية العام وحتى الأن، بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة تبلغ 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف “القصير” ان صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي

وقال القصير، إن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي،

واشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و 978 ألف 112 طن، بالإضافة إلي تصدير 862 ألف 226 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات بعد الموالح، بينما تم تصدير 96 ألف و286 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

أضاف أن الفاصوليا (طازجة + جافة)، احتلت المركز الرابع بإجمالي 82 الف و 333طن، واحتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 63 ألف و337 طن، في حين احتل العنب على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 42 ألف و 320 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الف و325 طن.

ولفت التقرير، إلى أن صادرات مصر من الفراولة حصلت على المركز الثامن بإجمالي 21 الف و224 طن، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 15 الف و288 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 الف و 71 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طن.