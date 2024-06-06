العجز التجاري الأمريكي يرتفع 8.7% إلى 74.6 مليار دولار في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 6 يونيو 2024 09:14 مساءً - وكالات – اتسع العجز التجاري الأمريكي في أبريل، إذ بددت قفزة في الواردات الزيادة الطفيفة في الصادرات.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة، الخميس، أن عجز الميزان التجاري في أمريكا زاد 8.7% إلى 74.6 مليار دولار.

وحدثت الوزارة بيانات مارس لتظهر تقلص العجز التجاري قليلًا إلى 68.6 مليار دولار بدلا من 69.4 مليار دولار كما ورد في التقارير السابقة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع العجز إلى 76.1 مليار دولار في أبريل.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 1.3% في الربع الماضي بعد توسعه بوتيرة 3.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وارتفعت الواردات 2.4% إلى 338.2 مليار دولار في أبريل.

وزادت واردات السلع 8.1 مليار دولار إلى 271.9 مليار دولار.

وشهدت واردات السيارات وقطع الغيار والسلع الرأسمالية مثل مستلزمات الكمبيوتر ومعدات الاتصالات زيادات، فضلا عن الإمدادات والمواد الصناعية التي تشمل النفط الخام.

وانخفضت واردات الخدمات 0.1 مليار دولار إلى 66.3 مليار دولار.

وزادت الصادرات 0.8% إلى 263.7 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 2.2 مليار دولار إلى 172.7 مليار دولار. وسجلت صادرات السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية ارتفاعا، في حين انخفضت الإمدادات والمواد الصناعية.

وتراجعت صادرات الخدمات 0.2 مليار دولار إلى 172.7 مليار دولار.