الخارجية تشدد على المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 يونيو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – شددت وزارة الخارجية على المواطنين المصريين كافة، الزائرين والمقيمين، بالمملكة العربية السعودية بالالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية؛ تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تلاحظ أن أعدادًا كبيرة جدًا من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، ذهبوا لأداء فريضة الحج دون تصريح، وهو ما يخالف القواعد التنظيمية للحج، وبما يعرضهم للعقوبات المقررة والتي تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لعام 1445 هجرية، بحيث تطبق غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي بحق كل من يُضبط من المواطنين والمقيمين والزائرين، وهو يرتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون حصوله على تصريح للحج، مع تضاعف الغرامة المالية البالغة 10 آلاف ريال حال التكرار، وترحيل الوافدين المخالفين لتلك القواعد إلى بلادهم، إضافة إلى المنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة في هذا الشأن.

كما يعاقب كل من ينقل حجاج مخالفين (حجاج دون تصريح حج) بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والترحيل إلى خارج المملكة، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائيا.