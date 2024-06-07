ارتفاع عائدات السياحة في تونس 7.8% إلى 2.1 مليار دينار خلال…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 يونيو 2024 11:08 صباحاً - العربية نت – أظهرت بيانات البنك المركزي المصري التونسي، اليوم الخميس، أن عائدات السياحة في أول 5 أشهر من عام 2024 زادت 7.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت عائدات السياحة 2.143 مليار دينار مع نهاية شهر مايو مقابل 1.986 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت عائدات العاملين بالخارج إلى 2.979 مليار دينار حتى نهاية شهر مايو من العام الحالي من 2.862 في الفترة نفسها من 2023، وفقا لبيان من البنك.

وكشفت البيان عن ارتفاع كبير في خدمة الدين الخارجي إذ ارتفع 7.1 مليار دينار مع نهاية شهر مايو 2024 من 3.5مليار دينار في الفترة ذاتها من 2023.