نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النقل يدعو رجال الأعمال لتوطين صناعة عربات السكك… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 يونيو 2024 01:11 مساءً - دوت الخليج – قال وزير النقل الفريق كامل الوزير إن مصر تتبنى مشروعًا طموحًا لتنمية محور قناة السويس، بإقامة إقليم متكامل اقتصاديًا وعمرانيًا ولوجستيا، بين مينائي شرق بورسعيد ببورسعيد فى الشمال ومينائي السخنة والسويس في الجنوب ليكون مركزا عالميًا للنقل.

وأوضح الوزير أن الرؤية المصرية تعتمد على 5 ركائز أساسية هي: التجارة العالمية والنقل، بحيث يكون محور قناة السويس مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومركزًا للطاقة الجديدة والمتجددة باستخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم.

وتابع: وأن تصبح أيضًا مركزًا للتنمية البشرية، وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس، والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحي “متميز وفريد بالإقليم”، وأخيرًا المجمعات الصناعية، حيث يجري حاليًا استكمال إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة “في بيئة مثالية”.

وأضاف أنه جارٍ الآن دراسة ازدواج قناة السويس بالكامل رغم التحديات التي تواجهها القناة نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي كان لها تداعياتها على حركة الملاحة بالقناة.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس في سان بطرسبرج بروسيا، أن التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب أظهرت الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها شريانًا تجاريًا عالميًا.

وأشار إلى مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس الأخيرة بجنوب إفريقيا في أغسطس الماضي بشأن تأسيس آلية مشتركة للتعاون في مجالات النقل.

وقال الوزير إن وزارة النقل أعدت استراتيجية وطنية طموحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات.

وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تنفيذ ممرات لوجستية دولية متكاملة، وتطوير الموانئ البحرية، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.

كما شارك وزير النقل في فعاليات المائدة المستديرة لجلسة مجلس رجال الأعمال دول البريكس، والذي ناقش تقييم الفرص والتحديات أمام محور الشمال الجنوب وفقا لوجهة نظر رجال الأعمال والذي انتهى إلى استمرار إقامة حوار فعال لبدء العمل في الاستثمار في شبكات النقل واللوجستيات الداعمة لمحور الشمال الجنوب والربط بين دول البريكس ومن ضمنها مصر.

وأكد الوزير دعم مصر الكامل لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية لدول البريكس لتسهيل الربط والاتصالية الفعالة بين دول التجمع.

ووجه الوزير دعوة الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في منظومة النقل والخدمات اللوجستية المصرية كونها قادرة علي الربط بين دول التجمع بكفاءة عاليه نتيجة لموقع مصر الاستراتيجي.

كما دعا مجلس رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية والمستثمرين، للاستثمار في فرص توطين صناعة عربات السكك الحديدية وعربات بضائع القطار السريع في مصر، وصناعة مكوناتها والتصدير إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون في مجال توريد وتخزين الحبوب في الموانئ البحرية المصرية وإقامة صناعات قيمة مضافة وإعادة التصدير.