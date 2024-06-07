فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في مايو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 يونيو 2024 10:11 مساءً - العربية نت_ ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في مايو، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية.

وذكرت المنظمة، اليوم الجمعة، أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 120.4 نقطة في مايو، بزيادة 0.9% عن مستوى أبريل المعدل.