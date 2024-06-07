مال وأعمال

فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في مايو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 يونيو 2024 10:11 مساءً - العربية نت_ ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في مايو، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية.

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وذكرت المنظمة، اليوم الجمعة، أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 120.4 نقطة في مايو، بزيادة 0.9% عن مستوى أبريل المعدل.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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