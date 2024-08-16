طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 227 ألف.. بأقل من…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2024 02:08 مساءً - _ بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 10 أغسطس 227 ألف طلب، بانخفاض قدره 7 آلاف طلب عن الأسبوع السابق، وأقل من التقديرات التي كانت 235 ألف طلب.

وقد صمد إنفاق المستهلكين بشكل أفضل من المتوقع في يوليو، حيث أظهرت ضغوط التضخم المزيد من علامات التباطؤ، حسبما أفادت وزارة التجارة يوم الخميس.

وتسارعت مبيعات التجزئة المتقدمة في الولايات المتحدة بنسبة 1% على أساس شهري، وفقًا للأرقام المعدلة وفقًا للموسمية ولكن ليس التضخم.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون زيادة بنسبة 0.3%. وتم تعديل مبيعات يونيو إلى انخفاض بنسبة 0.2% بعد أن تم الإبلاغ عنها في البداية على أنها مستقرة.

وباستثناء العناصر المرتبطة بالسيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4%، وهو ما كان أفضل أيضًا من التوقعات البالغة 0.1%.

وقد دفعت الزيادات في المبيعات إلى زيادة مبيعات تجار السيارات وقطع الغيار، ومتاجر الإلكترونيات والأجهزة، ومنافذ بيع المواد الغذائية والمشروبات. وشهد تجار التجزئة المتنوعة انخفاضًا بنسبة 2.5% بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5%.