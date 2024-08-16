حسن الخطيب: دعم كامل للمشروعات الاستثمارية و السياحية بجنوب…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2024 02:08 مساءً - محمد أحمد – عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، لقاء مع الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء استعرض خلاله فرص ومقومات الاستثمار بالمحافظة في مختلف القطاعات .

وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة فضلاً عن الموقع المتميز الأمر الذي يؤهلها لتكون مركزاً استثماريا و سياحيا و لوجستياً متميزا.

وشدد الخطيب، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من هذه المقومات وتحويلها لمشروعات ملموسة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت “الخطيب” إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمحافظة جنوب سيناء لتحقيق أقصى استفادة من مقوماتها الاستثمارية والسياحية واللوجستية بما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية بالمحافظة.

ومن جانبه استعرض الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الفرص الاستثمارية المتميزة بالمحافظة لا سيما في مناطق الجانب الشرقي لخليج السويس، والتي يمكن الاستفادة منها في إنشاء مشروعات لوجستية ومناطق صناعية ومشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات للخدمات الملاحية، لافتا إلى إمكانية إقامة منطقة حرة ذات طبيعة خاصة بشرم الشيخ تضم العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأشار “مبارك” إلى أن محافظة جنوب سيناء تمتلك أيضا العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات السياحة الدينية والترفيهية والعلاجية، والتي من شأنها جذب المزيد من السياح للمحافظة.