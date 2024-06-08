التضامن الاجتماعي: بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة الاثنين…

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يونيو 2024 07:11 مساءً - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” عن شهر يونيو للمستفيدين، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف ببرنامج تكافل وكرامة، موضحة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.