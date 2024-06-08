مال وأعمال

التضامن الاجتماعي: بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة الاثنين…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة الاثنين… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK
predco_adv_2021

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يونيو 2024 07:11 مساءً - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” عن شهر يونيو للمستفيدين، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

E-Bank

ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

CAISEC
BonatMisr

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف ببرنامج تكافل وكرامة، موضحة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

HapiSalonWhite

الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج “تكافل وكرامة”، قد وصل إلي 41 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل التنموي ، وهذا يؤكد حرص الدولة على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن الاجتماعي: بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة الاثنين… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا