نعرض لكم الان تفاصيل خبر نديم إلياس: صرف الدعم خلال 60 يوما أبرز مقترحات الطباعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 05:08 مساءً - شريف ناصر وفاطمة أبوزيد _ قال نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن أبرز ملامح الدعم العيني، هي رد القيمة المضافة للشحنات المصدرة للخارج، بالإضافة إلى توجيه دعم مادي للشركات حال زيادة حجم صادراتها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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