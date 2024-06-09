نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: الحوافز ودعم المنتج أبرز ملامح المساندة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 05:08 مساءً - شريف ناصر وفاطمة أبوزيد _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إنه تم تقديم مقترحات لتحديد ملامح الدعم العيني لبرنامج رد الأعباء التصديرية بالنسبة للمجلس، وهي صرف حوافز إضافية للقطاع، فضلًا عن الاقتصار على دعم المنتج فقط. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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