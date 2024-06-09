نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. رؤساء مجالس ومصدرون: جدل حول الدعم العيني للصادرات..… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 07:15 مساءً - شريف ناصر وفاطمة أبوزيد _ اختلف عدد من رؤساء المجالس التصديرية حول كيفية عمل آلية الدعم للصادرات خلال برنامج رد الأعباء التصديرية، حيث اتفق البعض على أن الدعم التصديري خلال البرنامج يجب أن يكون دعمًا عينيًّا من خلال توفير الدعم للشحنات المصدرة للأسواق الخارجية، بينما رأى البعض الآخر أنها يجب أن تكون دعمًا ماديًّا يغطي تكلفة شحن الشركات لصادراتهم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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