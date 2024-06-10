نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على تذليل أي عقبات تواجه أعضاء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 08:08 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال اللقاء الدوري المشترك للمصلحة مع اتحاد الصناعات المصرية ، على حرص المصلحة على مد جسور التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي وخاصة اتحاد الصناعات، وتذليل أي عقبات تواجه أعضاء الاتحاد، وذلك من خلال إطلاع أعضاء الاتحاد على كل مستجدات الشأن الضريبي، ومشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا.

وتم خلال اللقاء متابعة الموضوعات التى سبق مناقشتها باللجنة، وتناول الحضور العديد من المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد منها كيفية تطبيق الضريبة على النولون، كما طالب الاتحاد بتكثيف التوعية الضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعقد مؤتمرات بالمحافظات المختلفة لحث المشروعات بالقطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تنسيق مستمر بين المصلحة والاتحاد من خلال عقد ندوات التوعية الضريبية التي تتناول المستجدات الضريبية من تشريعات ومنظومات مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

أضافت أنه يتم خلال هذه الندوات تقديم شرح واف لهذه الموضوعات عن طريق متخصصين من المصلحة، كما يتم الرد على كافة الاستفسارات التى تطرح خلال هذه الندوات، لافتة أن المصلحة تسعى دائماً إلى ترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، وذلك للتأكيد على جسور الثقة المتبادلة.

ومن جانبه أعرب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن تقديره للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأنه من أوجه التعاون التي يقوم بها الاتحاد مع المصلحة، قيامه بنشر الوعي الضريبي بين أعضائه، وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.

كما أعرب البهي عن شكره وتقديره لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب،ولقيادات المصلحة، على اهتمامهم بحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد بشكل سريع وفوري، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية والمصلحة علاقة ممتدة ولها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء في حل كافة المشكلات التي يتم عرضها.

كما أشاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاختيار القيادات الجديدة بها، مقدما الشكر لكل القيادات السابقة لما قاموا به من جهود كل فى موقعه و متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح فى المهام الجديدة .

حضر الاجتماع من جانب مصلحة الضرائب،سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدى رئيس قطاع الحصر والإقرارات، ومصطفى الخطيب رئيس قطاع المكافحة، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين أول، وعبد المجيد طايع رئيس مركز كبار الممولين ثان، ومها علي مديرعام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية.

كما شارك في اللقاء، أحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الميكنة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن قبل اتحاد الصناعات رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، وعدد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ،وكذلك العديد من ممثلى الغرف والشركات.