نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول: القوات الأوكرانية تخطط لشن هجمات بمواد مشعة على محطتين نوويتين في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة العسكرية بمقاطعة خاركوف، اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية تخطط لاستخدام عبوات برؤوس حربية تحتوي على مواد مشعة لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية.

وقالت مديرية الشؤون الداخلية في الإدارة في قناتها على "تلجرام": "وفقا للمعلومات التي تم تلقيها.. وبناء على نتائج اعترافات أسرى الحرب التابعين للقوات الأوكرانية من لواء الهجوم المحمول جوا رقم 82، تخطط القيادة الأوكرانية لشن ضربة على المنشآت النووية في روسيا، ومن المعروف في الوقت الحالي النية بمهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية في كورشاتوف وإنيرغودار".

وأضافت الإدارة العسكرية أن غرض الضربات المحتملة لكييف على المنشآت النووية الروسية هو اتهام روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها "أطلقت النار على نفسها".