نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكتسح لوهافر برباعية في افتتاح الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي باريس سان جيرمان في الفوز على نظيره نادي لوهافر، في اللقاء الذي جميع بين الفريقين مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي

وفاز نادي العاصمة الفرنسية على حساب نظيره نادي لوهافر برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة والموافق السادس عشر من أغسطس الجاري.



ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في مشوار بطولة الدوري الفرنسي لهذه النسخة 2024-2025.

وسجل كانغ إن، جوهرة باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بمساعدة من غونسالو راموس.

وقلص لوريس النتيجة بإحراز هدف التعادل لصالح لوهافر في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين عزز عثمان ديمبيلي بهدف باريس سان جيرمان الثاني في شباك لوهافر.

وفي الدقيقة السادسة والثمانين أضاف برادلي باركولا ثالث أهداف البي إس جي ببراعة وبتمريرة حاسمة من جواو نيفيس.

كما أنهى باركولا بالهدف الرابع لصالح باريس في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء سددها ببراعة في شباك لوهافر.

وبذلك يضمن نادي باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط له في مشوار الدوري الفرنسي لهذه النسخة ويتجمد رصيد لوهافر عند اللاشيء.

