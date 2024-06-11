انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب والليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن الثلاثاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الذهب في الأردن، استقرارها لليوم الرابع على التوالي، وفقا لنقابة تجار الحلي والمجوهرات.



وبحسب تسعيرة الثلاثاء، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة إلى 46.50 دينار والشراء إلى 44.50 دينار.



واستقر سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 54 دينارا والشراء إلى 51.60 دينار، كما استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 41.50 و38 دينار على التوالي.



فيما بلغ سعر الليرة الرشادي في السوق المحلية 326 دينارا، وسعر الليرة الإنجليزي 372 دينارا.

الفرق بين الليرة الانجليزي والرشادي

تصنع الليرة الذهبية الانكليزية من الذهب عيار 22 قيراط بوزن 8 غرام، وتصنع في بعض الدول العربية من الذهب عيار 21 قيراط بوزن 8 غرام أيضا. بينما تصنع الليرة الرشادية من الذهب عيار 22 قيراط بوزن 7.2 غرام.

إذن الفرق الاساسي بين الليرة الانجليزي والرشادي هو في الوزن فقط.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية ونتائج اجتماع الفدرالي الأميركي لمعرفة تفاصيل عن خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 03:17 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2302.89 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% أيضا إلى 2320.20 دولار.



ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو/ أيار المقرر غدا الأربعاء فضلا عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 29.22 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6% إلى 962.20 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 893.60 دولار.