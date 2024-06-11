وزير الصناعة: 6.3 مليار دولار حجم التجارة السلعية مع تركيا…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إن حجم التجارة السلعية مع تركيا بلغ نحو 6 مليارات و382 مليون دولار خلال عام 2023، منها 3 مليارات و164 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا و3 مليارات و218 مليون دولار واردات.

وأشار إلى أن أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تشمل: الأسمدة، والأسلاك والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والصودا أش، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.

وأكد وزير التجارة والصناعة، خلال لقائه نظيره التركي في إسطنبول، أهمية تحديث اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا؛ بما يسهم فيه تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

كما شدد سمير على أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى الاتفاق بين الجانبين على النظر في تعليقات الجانب المصري ممثلة في سلطة التحقيق المختصة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها تركيا وذلك لضمان نفاذ الصادرات المصرية لتركيا بلا عوائق.

وأشار سمير إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع تركيا في مجالات الفحص المسبق للصادرات والمعايير والجودة والخدمات البيطرية والفحص والرقابة على الأغذية.

ومن جانبه، أكد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حرص بلاده على توطيد أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومن أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالمنطقة.

وأشار إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة حكومة وشعبًا ساهمت في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.