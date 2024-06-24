بكين تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 06:14 مساءً - العربية نت _ ذكرت صحيفة Global Times الصينية، أن بكين تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء تعريفاته الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بحلول الرابع من يوليو، بعد اتفاق الجانبين على إجراء محادثات تجارية جديدة.

كان الاتحاد الأوروبي قد ذكر أنه سيفرض رسوما إضافية تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من 4 يوليو، وبعد فتح سلسلة من التحقيقات بشأن بكين، والإشارة إلى الممارسات التجارية غير العادلة من قِبل الحكومة الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية مؤخرا إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل “حربا تجارية” إذا استمر في تأجيج التوترات، واتهمته بالتآمر في التحقيق الذي يجريه منذ ثمانية أشهر في الدعم المقدم لاستيراد المركبات الكهربائية الصينية.

وستكون شركات صناعة المركبات الألمانية هي الأكثر عرضة لخطر أي تحركات مضادة من الصين لأن ثلث مبيعاتها تقريبا العام الماضي كانت للاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من المركبات إلى الصين 19.4 مليار يورو (20.8 مليار دولار) في عام 2023، بينما اشترى التكتل سيارات كهربائية من الصين بقيمة 9.7 مليار يورو، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي.