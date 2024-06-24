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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوقع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 06:14 مساءً - أ ش أ _ وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء المصري بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به.
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
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