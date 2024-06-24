مال وأعمال

مصر تتلقى عروضا في ممارسة دولية لشراء زيت الصويا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تتلقى عروضا في ممارسة دولية لشراء زيت الصويا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 09:14 مساءً - _ قال متعاملون إن أقل عرض تلقته مصر في ممارسة حكومية لشراء زيوت نباتية اليوم الإثنين بلغ 1052 دولارا للطن من زيت الصويا شاملا التكلفة والشحن.

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وتلقت مصر عددا من العروض عند هذه النقطة السعرية.

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وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم السبت إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للشحن في الفترة من 10 إلى 25 أغسطس و/أو من 15 أغسطس إلى 10 سبتمبر.

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وتسعى الهيئة لشراء 30 ألف طن من زيت الصويا. ويتعين تقديم العروض للكمية بالكامل أو جزء منها بما لا يقل عن 5 آلاف طن.

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وذكرت الهيئة أنه يتعين تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. والموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الاثنين.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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