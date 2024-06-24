مصر تتلقى عروضا في ممارسة دولية لشراء زيت الصويا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 09:14 مساءً - _ قال متعاملون إن أقل عرض تلقته مصر في ممارسة حكومية لشراء زيوت نباتية اليوم الإثنين بلغ 1052 دولارا للطن من زيت الصويا شاملا التكلفة والشحن.

وتلقت مصر عددا من العروض عند هذه النقطة السعرية.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم السبت إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للشحن في الفترة من 10 إلى 25 أغسطس و/أو من 15 أغسطس إلى 10 سبتمبر.

وتسعى الهيئة لشراء 30 ألف طن من زيت الصويا. ويتعين تقديم العروض للكمية بالكامل أو جزء منها بما لا يقل عن 5 آلاف طن.

وذكرت الهيئة أنه يتعين تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. والموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الاثنين.