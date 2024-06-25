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نعرض لكم الان تفاصيل خبر دبي تعلن عن مشروع لتجميع مياه الأمطار بتكلفة 30 مليار درهم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 11:12 صباحاً - سي إن إن عربية – اعتمد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء المصري حاكم دبي، مشروعًا “متكاملًا” لتطوير شبكة تصريف الأمطار في دبي بكلفة 30 مليار درهم.
وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس «الأخوة والأخوات.. اعتمدنا اليوم مشروعًا متكاملًا لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم.. أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية».
وأضاف «المشروع الجديد سيغطي كل مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه.. سيخدم دبي للمئة عام القادمة… أمرنا بالبدء الفوري فيه.. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033».
وأكد أن «دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية، ومكتسباتها العمرانية، وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها».
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