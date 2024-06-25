أسعار الذهب تتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 01:11 مساءً - .. تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) حيال خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:39 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2327.52 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2339.90 دولار.

وهبط المعدن الأصفر أكثر من 1% يوم الجمعة مع قفزة للدولار بعد زيادة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو وسط انتعاش في التوظيف، نقلاً عن وكالة “”.

ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب التي لا يدر عائدا.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو أمس الاثنين إنها لا تعتقد أن المركزي الأمريكي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يثق صناع السياسة في أن التضخم يتجه نحو 2%، لكنها أشارت أيضا إلى أن ارتفاع البطالة يمثل خطرا متزايدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 29.47 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 999.70 دولار.

وزاد البلاديوم 1.5% إلى 993.83 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة.