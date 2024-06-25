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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبو قير للأسمدة تعلن توقف مصانعها عن العمل بسبب إمدادات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 02:08 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن إيقاف مصانعها الثلاث عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي.
ووفقًا للبيان المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، فإن توقف مصانع الشركة جاء نتيجة استمرار موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.
وقالت إنه حرصًا منها على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.
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