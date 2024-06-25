مال وأعمال

الضرائب: نتتبع الشركات التى تصدر فواتير وهمية وتحويل عدد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب: نتتبع الشركات التى تصدر فواتير وهمية وتحويل عدد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 03:14 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استمرار المصلحة بتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية، وكذلك الشركات المتعاملة معها، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، لافتة إلى أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.

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وطالبت رئيس مصلحة الضرائب، كافه الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، وخصم الضريبة بدون وجه حق، حيث أن ذلك يُعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة، كما طالبتهم بالإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189.

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وأشارت عبد العال إلى أهمية دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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