الضرائب: نتتبع الشركات التى تصدر فواتير وهمية وتحويل عدد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 03:14 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استمرار المصلحة بتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية، وكذلك الشركات المتعاملة معها، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، لافتة إلى أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب، كافه الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، وخصم الضريبة بدون وجه حق، حيث أن ذلك يُعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة، كما طالبتهم بالإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189.

وأشارت عبد العال إلى أهمية دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.