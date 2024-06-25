نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لإصدار قرارات هامة بشأن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:15 مساءً - قال مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعقد اجتماعا هاما خلال ساعات لإصدار قرارات هامة بشأن أزمة الكهرباء الحالية.

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