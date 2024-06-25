عاجل.. الرئيس السيسي يوجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:15 مساءً - قال مصدر رفيع المستوى لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال.

وأضاف المصدر، أنَّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدَر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تمامًا في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال ساعات، اجتماعا لإصدار قرارات هامة بشأن أزمة الكهرباء الحالية، ومتابعة موقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، مع متابعة ما سيتم اتخاذه من الإجراءات لتخفيف الأزمة الحالية، وفق ما نقلته قناة «إكسترا نيوز» عن مصدر حكومي مطلع.