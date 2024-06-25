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الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب بتقليل انقطاع الكهرباء…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب بتقليل انقطاع الكهرباء… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 07:15 مساءً - تعهدت الحكومة أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بتقليل انقطاع الكهرباء اعتبارا من أول يوليو، وفقا لقناة إكسترا نيوز.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدَر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تمامًا في أقرب وقت ممكن.

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يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال ساعات، اجتماعا لإصدار قرارات هامة بشأن أزمة الكهرباء الحالية، ومتابعة موقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، مع متابعة ما سيتم اتخاذه من الإجراءات لتخفيف الأزمة الحالية، وفق ما نقلته قناة «إكسترا نيوز» عن مصدر حكومي مطلع.

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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