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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء: وقف قطع الكهرباء بداية من الأسبوع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إن مصر تحتاج إلى منتجات بترولية بقيمة مليار و180 مليون دولار لوقف خطة تخفيف الأحمال.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه بداية من الأسبوع الثالث من يوليو المقبل، سيتم وقف قطع الكهرباء حتى نهاية الصيف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تقرر زيادة الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت بمقدار 300 ألف طن بقيمة 180 مليون دولار تم توفيرها.
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