حملة المرشح السيسي: نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة الحالية ستكون تاريخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 11:35 مساءً - قال النائب عماد خليل، عضو هيئة حملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات نسبة التصويت تجاوزت 45%.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'في المساء مع قصواء'، والمذاع عبر فضائية cbc، أكد أن هذه النسبة تاريخية تؤكد الملحمة التي قام بها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن النسبة تعدت نسبة انتخابات 2014 في مجمل أيامها والانتخابات الحالية ستكون تاريخية وهي الأعلى مشاركة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح أن السيدات المصريات والشباب يتصدران المشهد، والجماعات نظمت عددًا كبيرًا من المسيرات لحث الشباب على المشاركة، موضحًا أنه أدلى بصوته اليوم في إحدى لجان الوافدين بالقاهرة وعدد كبير من الناخبين ويوجد تنظيم رائع من الهيئة الوطنية للانتخابات ومرونة في تذليل العقبات وتيسرات كبيرة لذوي الهمم.

وأشار إلى أن الملاحظ هو روح المنافسة بين المحافظات وكل هذا لم يكن ليتم إلا بروح الوعي وإدارك أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.