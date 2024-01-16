نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تحل أزمة رفض المنصة الإلكترونية أوراق إجابة امتحانات أبناء الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه عقب نهاية أيام امتحانات أبناؤنا فى الخارج، سوف يتم تفعيل آلية لرفع ملفات أوراق الإجابة لإمتحانات الأيام السابقة والتى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها على المنصه الإلكترونية خلال المدة المقررة للامتحانات نتيجة تعرضهم لمشكلات تقنية.

وطالبت الوزارة، من أولياء الأمور الإحتفاظ بملفات أوراق الإجابة للمواد التى لم يتمكنوا من رفعها على المنصة لحين إتاحة آلية رفعها.

وشددت أنه سوف يتم قريبا نشر التطبيق الإلكترونى الخاص بتلقى شكاوي أولياء الأمور بشأن امتحانات أبناؤنا فى الخارج، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لأبناؤنا فى الخارج.

واهابت الوزارة بأولياء الأمور، متابعة المنصة الرسمية للوزارة والخاصة بأبناؤنا فى الخارج فى كل ما يخص التعليمات والإجراءات والشكاوى والاستفسارات الخاصة بامتحانات الطلاب وعدم التطرق لوسائل التواصل الإجتماعى فى هذا الشأن حرصا من الوزارة على عدم استغلالهم.

وكان قد علق شادي زلطه، المتحدث الرسمي، باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أزمة رفع إجابات اختبارات الفصل الدراسي الأول، لطلاب ابناء الخارج، على المنصة الإلكترونية، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم.

وقال زلطة، إن الوزارة أتاحت على المنصة الدعم الفنى اللازم للحسابات الرسمية لأولياء الأمور اللى تم إنشاؤها ليهم على (OFFICE365) وبالتالى مفيهاش أي مشكلة.

وشدد المتحدث الرسمي، أنه لكن لو حساب ولى الأمر حساب شخصي (Gmail / yahoo / -)، وولي الامر نسي الرقم السري أو ادخله بشكل خاطئ عدد من المرات يحاول يعمل استرداد للحساب

وأضاف زلطة، أنه بالنسبة لرفع الامتحانات على المنصة فكل امتحان متاح تحميله ورفع الاجابة من 12 صباحا ولمدة 24 ساعة لحد 12 بليل تاني يوم، واعتقد دي مدة كافية جدا.

وكان قد استغاث أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج، فى دول خارج مصر، من وجود أزمة في رفع إجابات اختبارات الفصل الدراسي الأول، للطلاب على المنصة الإلكترونية، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم.